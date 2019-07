Wens in vervulling: Heerde krijgt drie velden voor beachvolleybal

De gemeente geeft 7.500 euro subsidie. Dat is een derde van het bedrag dat nodig is om de velden aan te leggen. De rest wordt opgehoest door de vereniging en de hoofdsponsor. ,,Met deze bijdrage zijn we heel blij, zeker weten", reageert Nuiten. ,,We hopen dat de velden eind maart of begin april klaar zijn.”

Locatie

Populariteit

Langhekel/HEC heeft al langere tijd de wens om in eigen dorp beachvolleybal te kunnen spelen. ,,Sowieso is er de behoefte binnen de club”, weet Nuiten van de 120 leden. ,,We merken dat beachvolleybal ‘hot’ is. De volleybalbond zet er fanatieker op in en grote evenementen als het EK in Apeldoorn komt de populariteit van de sport ten goede. Als club willen we die toevoeging dan ook bieden.”