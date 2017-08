Werk Heerderweg over vakantie getild

De vertraging van de werkzaamheden heeft te maken met de bouwvak. ,,Wij vinden het beter om niet in juli en augustus grootschalig aan de slag te gaan waarbij afsluitingen en omleidingen nodig zijn. Daarom hebben we besloten de grote werkzaamheden aan de weg en het fietspad door te schuiven naar september”, aldus de provincie in de bewonersbrief. ,,We beseffen dat er in en rond Epe in de zomervakantie veel toeristen zijn. Een eis van ons aan de aannemer is ook om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Daarom start het werk later”, verklaart provinciewoordvoerder Petra Borsboom.