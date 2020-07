Werknemer breekt ruggenwervels in Heerde, boete voor Van der Most terecht

Heerde betuigt spijt over voorbarige en zelfs onjuiste informatie over onderne­mers

22 juli Diep door het stof ging wethouder Jan Berkhoff van de gemeente Heerde. Het college van burgemeester en wethouders had niet slijterij Herfkens en café ‘t Stationnetje mogen noemen als geïnteresseerden voor een locatie in het centrum van Heerde. Extra pijnlijk is dat die informatie bovendien voorbarig of zelfs niet correct is. Ook daarvoor kregen de ondernemers excuses aangeboden.