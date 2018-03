Wethouder Heerde: denk ook aan college

Jan Berkhoff, wethouder in Heerde, vindt dat er niet alleen gepraat moet worden over de waan van de dag, maar dat er ook vóór de verkiezingen al gekeken moet worden naar de vorming van een college.

Een opvallende oproep van de Heerder wethouder Jan Berkhoff aan de plaatselijke politiek: maak niet alleen statements over actuele thema’s, maar werk ook alvast aan een goed collegiaal bestuur voor in de toekomst: ,,Over de visie voor de langere termijn wordt nauwelijks gedacht.”

Met de gemeenteraadsverkiezingen van deze woensdag draaien de campagnes op volle toeren. Het valt Jan Berkhoff op dat de aandacht van de politieke partijen in Heerde nauwelijks uitgaat naar de vorming van een stabiel college. De meeste partijen laten volgens hem in het midden wie hun beoogd wethouder is, dan wel of ze in staat zijn een gekwalificeerde kandidaat voor te dragen. Berkhoff zelf is namens het CDA voor een nieuwe periode beschikbaar, evenals Wolbert Meijer van de ChristenUnie-SGP.

Bestuurlijke onrust

Berkhoff vergelijkt de situatie met vier jaar geleden, toen de namen van de wethouders ook laat bekend werden. In de lopende bestuursperiode leverden drie van de vier collegeleden hun positie om diverse redenen in: burgemeester Inez Pijnenburg en de wethouders Jolanda Pierik en Herman van der Stege. Berkhoff, sinds december 2015 de opvolger van Pierik, is van mening dat een deel van die bestuurlijke onrust in Heerde voorkomen had kunnen worden door betere afspraken vooraf: ,,De vorming van een goed college is een zware opgave. Daarom moet je daar nu al over nadenken. Je moet aan de voorkant duidelijkheid scheppen”, vindt hij.