Wethouders Heerde hebben dorpen verdeeld

Wie een bijenkast op de hei bij Heerde wil, moet snel zijn

5 juni De Renderklippen, het natuurgebied tussen Epe en Heerde, is een geliefde plek voor bijenhouders. Wie er in augustus weer bijenkasten wil plaatsen, moet wel snel zijn, want het aantal kasten dat er kan worden neergezet, is beperkt.