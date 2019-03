Wijlanderij Wapenveld, voor wonen op jezelf met een beetje begeleiding

In de Wijlanderij in Wapenveld wordt wekelijks samen gekookt, gekletst en gegeten door een speciale groep mensen. Het zijn mensen uit Wapenveld, Heerde, Hattem en Epe van alle leeftijden die uit zichzelf niet makkelijk sociale contacten aangaan of die een beetje begeleiding nodig hebben bij het groeien naar zelfstandigheid. De deelnemers aan de kookgroep worden begeleid door mensen van Zoethout.

Maar de Wijlanderij doet meer. Over twee maanden staan er vier woonunits met in totaal 10 studio’s en appartementen op het terrein in Wapenveld. Daar gaan mensen wonen die begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig leven. Ook die begeleiding wordt verzorgd door Zoethout.

Tussenvorm

,,We hebben dit in samenwerking met de gemeente Heerde ontwikkeld, met een innovatiesubsidie van ZonMW’’, legt Marlies Boxum uit, manager wonen van de Wijlanderij. Zij is al bijna een jaar bezig met het project. ,,We wilden een woonvorm ontwikkelen die tussen de 24-uurs begeleiding en volledig ambulante (op afstand) begeleiding in zit. Dat bestond nog niet hier in de buurt. Elke dag van de week tussen 16.00 en 21.00 uur is een woonbegeleider aanwezig die de bewoners kan helpen, adviseren, activeren en op andere manieren begeleiden. Buiten die tijden is er een bereikbaarheidsdienst.’’

De begeleiding van Zoethout gaat over dingen als goed omgaan met post, rekeningen op tijd betalen, huur, gas water en licht en bijvoorbeeld ook zelf een internetaansluiting regelen. Maar ook wordt er hulp geboden bij het leren verrichten van huishoudelijke taken, solliciteren, vriendschappen onderhouden en een goed dag- en nachtritme aanhouden. De begeleiding gaat op basis van een zorg-indicatie die door de gemeente wordt bepaald. Boxum: ,,Mensen willen het liefst zo dicht mogelijk in hun eigen omgeving wonen. Wij hebben voor negen van de tien woningen al een bewoner op het oog.’’

Sociale contacten

De bezoekers van de kookmiddag van de Wijlanderij druppelen gestaag binnen aan het eind van deze woensdagmiddag. Eerst is er een bakje koffie of thee tijd voor wat kletsen. De bezoekers/deelnemers hebben allemaal wat extra begeleiding nodig bij het op eigen benen staan. Ofwel het is plannen, sociale contacten, werk of andere zaken. Sommigen wonen bij hun ouders of in een instelling.

Amy Marskamp (23) uit Wapenveld is druk aan het tomaten snijden. Zij komt vaak naar de kookmiddag in de Wijlanderij. De Wapenveldse gaat in één van de appartementen wonen die over een paar maandjes op het terrein staan. ,,Dat is heel spannend. Het is een eerste stap naar zelfstandigheid. Ik heb er veel zin in.’’ Amy heeft PDD-NOS. ,,Dat is een vorm van autisme. Ik heb moeite met dingen plannen en overzicht houden. Als ik soms snel moet schakelen kan ik overprikkeld raken. Dan blokkeer ik en kan ik niets meer. Daarom is het fijn om met begeleiding te gaan wonen.’’

Amy heeft een vriend en wil graag over een poosje gaan samenwonen. ,,Maar eerst ga ik hier zelfstandig leren wonen.’’

Stukjes

Heleen Bagerman (21) uit Heerde komt ook vaak koken en eten bij de Wijlanderij. Ze is werkzoekend, heeft net haar rijbewijs gehaald. Via de gemeente is ze bij de Wijlanderij terechtgekomen. ,,Mijn ouders wilden graag dat ik meer onder de mensen zou komen. Daarom heb ik hier kennisgemaakt. Voorlopig blijf ik nog thuis wonen, maar misschien dat ik in de toekomst hier ga leren zelfstandig te wonen.’’

Met vijf paar helpende handen zijn alle ingrediënten snel in kleine stukjes gesneden. Ondertussen zijn er ongedwongen gesprekken. Begeleidster Antje de Geus en stagiair Edward Vreeswijk leiden het koken, snijden en het gesprek in goede banen.

Vincent Burink (38) komt vaak koken en eten. Hij moest wel een flinke drempel over, geeft hij toe. ,,Ik woon zelfstandig en heb een ambulant begeleider daarbij. Dat gaat goed, maar we vonden dat ik meer met anderen in contact zou moeten komen. Daarom ben ik hiernaartoe gekomen. En nu bevalt het heel goed. Ik vind het steeds makkelijker worden met andere mensen te praten.’’

Jongste

Patrice van Vemde is druk bezig met het snijden van de uien. ,,Ik ben de jongste hier!’’, grapt hij. De 43-jarige is regelmatig bezoeker van de kookbijeenkomst van de Wijlanderij. Als al het snijwerk gedaan is, gaan de ingrediënten naar de keuken, waar het gemengd wordt met gesneden boerenkool, knoflook en nog wat ingrediënten. Samen wordt het een smakelijke saus voor bij de spaghetti. Voor sommige deelnemers een avontuurlijk gerecht. Edward: ,,Maar op het plaatje ziet het er superlekker uit, dus we gaan ervoor.’’