Wilde zwijnen veroorzaken grote schade in maisvelden bij Wapenveld en Heerde

Maanden van de waarheid voor nieuw gemeen­schaps­huis in Wapenveld

20 augustus Het zijn de maanden van de waarheid voor de Hof van Cramer in Wapenveld. Begin volgend jaar moet duidelijk zijn of en in wilke vorm het nieuwe gemeenschapshuis er komt. Op belangrijke vragen over huisartsenpraktijk en huurwoningen moet een antwoord komen. Adviesbureau abcnova uit Assen werkt met betrokkenen de rest van het jaar aan een haalbaarheidsonderzoek, waarvoor 100.000 euro beschikbaar is.