Wildplukken in de Veluwse natuur: ‘Iets extra's voor op je boterham - magisch’

Van wieg tot graf Miep (85) kende de mooiste plekjes op de Veluwe (en deelde die kennis maar al te graag)

Wie de mooiste plekjes in de regio wilde weten, moest even langs bij Miep Bijsterbosch (85). En ook al draaide de vraag om een camping, een slaapplaats voor de nacht, een restaurant met goede kaart, het antwoord was altijd hetzelfde: ga naar ‘Miep van de VVV’. Of, zoals de burgemeester van Heerde zei: „Ons aller Miep.”