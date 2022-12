Wind is grootste vijand voor de vuurwerkshows van John uit Wapenveld: ‘Daar wordt het onveilig van’

MET VIDEO Vesting Elburg zet zich schrap tegen vuurwerk­hin­der, maar: ‘Nu al veel minder overlast dan tijdens corona’

De inzet van camera’s, door de gemeente ingehuurde beveiligers en een buurtpreventieteam in Elburg, lijkt nu al zijn vruchten af te werken. Zo ervaren leden van het buurtteam minder overlast in de vesting en constateert ook de gemeente al voorzichtiger dat het rustiger is. ,,Maar het is nog geen oudejaarsdag, hè.’’

29 december