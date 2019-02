Windturbines aan de horizon in Heerde

Deze opdracht heeft een unanieme gemeenteraad in een motie aan het college van b en w gegeven.

De Rijksoverheid voert momenteel discussie over de vaststelling van het Klimaatakkoord. Als daar overeenstemming over is bereikt, zal de gemeente Heerde binnen een half jaar aan moeten geven welke mogelijkheden Heerde heeft om duurzame energie op te wekken.

De opgave is naar verwachting zo groot dat aan de bouw van windturbines niet valt te ontkomen. ,,We zullen meer windmolens van drie tot vijf megawatt en meer zonnepanelen nodig hebben. Als gemeente moeten we aangeven waar we wat willen doen met wind- en zonne-energie. Richting de inwoners moeten we ook aangeven hoe het zit met de verdeling van de lusten en de lasten’’ aldus indiener Erik Mateman (CDA) mede namen PvdA, CU/SGP en D66/GL