Winkeliers Heerde willen auto's niet weren: 'Maak een fietsstraat van de Dorpsstraat'

Winkeliers aan het Dorpsplein in Heerde willen dat de Dorpsstraat een fietsstraat wordt waar de auto te gast is. Een autovrij dorpshart is voor hen onbespreekbaar: ,,Afsluiting voor het autoverkeer betekent de doodsteek voor ons.''

Wim van Lohuizen van de winkel en schoonheidssalon Be Younique is heel duidelijk. ,,Als ik had geweten dat de Dorpsstraat autovrij zou worden, had ik nooit een nieuw winkelpand gekocht.'' 'Funest'

,,Een autovrij dorpscentrum is funest voor ons, winkeliers. En het is ook helemaal niet nodig. Maak van dit deel van de Dorpsstraat, dus vanaf De Brink tot aan de Bonenburgerlaan, een fietsstraat waar de auto te gast is. Dat geeft al heel veel meer rust. En voedt de mensen zo op, dat ze stapvoets rijden en parkeren daar waar het mag en kan'', adviseert Van Lohuizen.

Geschrokken

Het voorstel is Harry Boschman van Boschman Optiek uit hart gegrepen. ,,We hebben heel veel klanten uit de regio die naar Heerde toe komen vanwege de goede bereikbaarheid. Laatst was hier een echtpaar uit Wezep die 23 jaar vaste klant was bij een opticien in Zwolle. Maar daar nu niet meer komt omdat de auto te ver weg moet worden geparkeerd.'' Zijn vrouw Agnes knikt. ,,Heerde is geen dorp waar je loopt te flaneren. Je doet je boodschappen, daarna stap je de auto in en ga je weer naar huis.''

Horeca

Boschman begrijpt dat de horeca-ondernemers hun terrassen uitbreiden. ,,Zij willen natuurlijk ook geld verdienen, dat snap ik. Maar we zitten samen in het dorp en moeten er dus ook samen het beste van maken. Bovendien willen de mensen op het terras ook wat te zien hebben.''

Racen