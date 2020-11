Wolfried (73) reist al jarenlang dagelijks over de grens voor zijn werk: ‘Ben weleens voor gek verklaard’

Het is alledaagse kost voor mensen in het grensgebied: je gaat de grens over om te tanken en voor sommige boodschappen ben je in Duitsland goedkoper uit. Minder vanzelfsprekend is het grenspendelen voor werk. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) deed onderzoek naar deze groep en stelde vast dat circa 84.000 mensen dagelijks vanuit het buitenland naar Nederland komen voor hun werk. De meeste pendelaars wonen veelal in een plattelandsgemeente net over de grens en hebben de Nederlandse nationaliteit.