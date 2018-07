Wondspreekuur Heerde krijgt vervolg in Genemuiden, Heino en Wezep

Een project met een wekelijks wondspreekuur bij de huisartsenpraktijk van Jaap Morgenstern en Erik Jan de Ruiter in Heerde is een groot succes. Diverse andere praktijken volgen spoedig het voorbeeld van Heerde.

In februari begon de praktijk van Morgenstern en De Ruiter met een wondspreekuur voor patiënten vanuit de vaatchirurgie. Elke vrijdagochtend ontvingen zij de afgelopen maanden aan de Brinklaan in Heerde patiënten met wondproblemen, die voorheen naar de afdeling wondverzorging in het Isala ziekenhuis in Zwolle moesten. Door dichtbij huis de wonden kundig te verzorgen, wordt voorkomen dat de wonden ernstiger worden of zelfs uit de hand lopen.

In de huisartsenpraktijk worden patiënten verzorgd door de praktijkassistent. Die wordt gedurende een jaar lang opgeleid door de wondverpleegkundige van Isala om wonden vakkundig te verbinden en te behandelen. Na een jaar kan de praktijkassistent zelfstandig wondzorg verlenen. Tevens komt eenmaal per maand de vaatchirurg van Isala naar het spreekuur van de huisartsenpraktijk.

Succes

Het succes van het wondspreekuur bleef niet onopgemerkt. Binnenkort start een gelijke samenwerking in huisartsenpraktijken in Genemuiden en Heino en huisartsenpraktijk de Brink in Wezep. Praktijken die interesse hebben om ook een wondspreekuur te verzorgen, kunnen zich melden bij Isala. Vereiste is wel dat een huisartsenpraktijk minimaal 7500 patiënten heeft.