Woningen op oude plek Wendhorst Heerde wekken wrevel bij omwonenden

Van der Zeelaan in Wapenveld houdt voorsor­teer­strook Groteweg

3 juni Het bedrijventerrein Van der Zeelaan in Wapenveld houdt de voorsorteerstrook op de Groteweg, ook na de inrichting tot 60 kilometerweg. Dat heeft de gemeente Heerde aan beheerder Peter Kwakkel van het bedrijventerrein laten weten. Over het al dan niet handhaven van eenzelfde strook voor het industrieterrein Vlijtseweg is nog overleg gaande. De start van de werkzaamheden is gepland voor maandagnacht 10 juni.