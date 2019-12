Woningsplitsing oplossing voor krapte op woningmarkt Heerde

Ruilen via SamSamBank wil niet echt landen in Heerde: 53 gebruikers in de proefperio­de

15 december Heerde had als eerste gebruiker van de nieuwe ruilapp SamSamBank geschiedenis kunnen schrijven. Het zaad van de app in ontwikkeling is in de Heerder proeftuin echter niet echt tot ontkieming gekomen. De hoop was dat zo'n 200 mensen zich zouden aanmelden. De teller bleef, na verlening van de pilot, steken op 53.