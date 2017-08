Woonwijk De Kolk in Wapenveld wordt uitgebreid met huurwoningen

Woonwijk De Kolk in Wapenveld wordt uitgebreid met 36 huurwoningen voor de vrije sector. Met dit bouwplan proberen gemeente Heerde en grondeigenaar Geveke Bouw & Ontwikkeling het laatste deel van deze wijk in te vullen.

Nieuwbouwlocatie De Kolk is gelegen ten noordoosten van Wapenveld. Het plangebied grenst aan de westzijde aan de woonwijk Ossenkamp. In eerste instantie waren rond de waterplas in het plan achttien twee-onder-een-kap woningen gepland. Maar die bleken bij de start van het uitbreidingsplan in 2008 onverkoopbaar. De gemeente waardeerde de grond in het uitbreidingsplan vervolgens af met zo'n 600.000 euro.

Tweede plan

Ook een tweede poging om toch twee-onder-een-kap woningen te bouwen lukte niet. Geveke kwam toen met een plan voor 38 koopwoningen. De verdichting van de bouwvolumes die dit met zich mee bracht, riepen in de buurt veel weerstand op waarna dit plan werd ingetrokken.

Beleggerswoningen

Nu is een plan gemaakt voor zogeheten beleggerswoningen die bestemd zijn voor verhuur in de vrije sector. De huren variëren dan tussen de 710 en 900 euro in de maand.