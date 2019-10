Yasemin Cegerek sleept 7,5 ton binnen voor verbouwing raadhuis Heerde

Daarmee kan de verbouwing van het raadhuis van start. De renovatie kost ongeveer 1,8 miljoen euro. PvdA-wethouder Yasemin Cegerek heeft het niet laten zitten toen ze de afwijzing op haar subsidieverzoek binnenkreeg. Achter de schermen heeft zij de lobby voortgezet en is doorgegaan met het verkennen van de mogelijkheden, ook landelijk. Yasemin Cegerek is sinds mei 2018 wethouder in de gemeente Heerde. Ze kent de wegen in Den Haag en Arnhem, want ze was vier jaar Tweede Kamerlid en ook ruim zes jaar Statenlid.