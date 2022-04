Yasemin Cegerek stopt per 1 mei als wethouder van de gemeente Heerde

Ragebol belangrijk wapen in grote schoonmaak­ac­tie op Groot Stokkert

De ouderwetse ragebol is op Groot Stokkert helemaal in ere hersteld. Het is een belangrijk wapen in de strijd tegen de spinnenwebben in de bungalows in de Wapenveldse bossen. Jarenlang hebben de spinnen vrij spel gehad, nu moeten ze wijken voor de schoonmaakwoede van de tientallen vrijwilligers als voorbereiding op de komst van Oekraïense vluchtelingen.

16 maart