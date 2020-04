Zes Heerdenaren krijgen een lintje

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zwier Hottinga (66, Vorchten) is als coördinator betrokken bij multifunctioneel Centrum ‘De Verbinding’ te Vorchten. Ook is ze secretaris van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. In de beginjaren van deze eeuw heeft ze het archief van de Heerder Historische Vereniging gedigitaliseerd. Verder was ze jarenlang bestuurslid van gymnastiekvereniging Pegasus en is ze al sinds 1979 betrokken bij buurtbus VeVoma, onder andere als bestuurslid en chauffeur.

Herman de Graaf (74, Heerde) zet zich sinds 1988 in voor de Heerder Historische Vereniging. Daarnaast was hij actief bij toneelvereniging De Horsthoekruiters, onder meer als souffleur en ontwerper en bouwer van decors. Binnen de Evangelische gemeente was hij gastheer, contactpersoon en eindverantwoordelijke voor bijzondere diensten. Tenslotte was hij ook vele jaren lang vrijwilliger in verpleeghuis Wendhorst.

Klaas Doornink (63, Wapenveld) is lid van het jeugdbestuur van Voetbalvereniging WZC. Ook is hij betrokken bij het jeugdvoetbal in de KNVB regio Oost. Als penningmeester bij de Stichting Buitensport Gemeente Heerde heeft hij zich intensief ingezet voor kunstgrasvelden voor de voetbalverenigingen in de gemeente Heerde. Bij de Hervormde gemeente Wapenveld bekleedt hij diverse functies. Verder zet hij zich in voor de Stichting Erve IJzerman.

Ab Leurink (85, Heerde) is al 62 jaar betrokken bij IJsclub De Eendracht in Wapenveld, waarvan 54 jaar als bestuurslid. Daarnaast is hij ijsmeester. Sinds 2001 is de heer Leurink bestuurslid en penningmeester bij het Nederlands Texelaar Stamboekdistrict De Veluwe. Daarnaast organiseert hij diverse activiteiten voor deze NTS.

Dick van der Put (68, Wapenveld) werkte in zijn actieve loopbaan bij de bedrijfsverzorgingsdienst, waarbij hij tijdens de MKZ-crisis in 2001 veel families heeft bijgestaan. Ook was hij bestuurslid van de LTO Noord Veluwe afdeling Heerde en is hij bestuurslid van Vrienden van het Boerenland. Via de Jan Nienhuis vereniging was hij actief voor de ruilverkaveling voor de hoogwatergeul.