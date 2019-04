Zeskamp weer terug op de kaart in Heerde

Spanning, strijd, gezelligheid en een feestavond; allemaal ingrediënten voor een geslaagde zeskamp. Na een periode van afwezigheid is het evenement weer vaste prik in Heerde, op 7 september.

Ontspannen zitten ze er deze middag bij en doen ze hun verhaal. De mannen van de zeskampcommissie van de Evenementen Stichting Heerde (ESH) en zanger Gerben Tijssen. Samen werken ze toe naar 7 september, de dag waarop de Heerder zeskamp dit jaar is, gevolgd door een feestavond. Maar als ze wordt gevraagd wat de onderdelen tijdens de competitie zoal zijn, zeggen ze in koor: ,,Dat gaan we nog niet vertellen!’’

Een zeskamp in Heerde? Dat is zeker niet nieuw, weet ook Mehmet Gözek van de ESH. ,,Het is vroeger op het dorp al wel vijf keer gedaan. Dat was altijd één groot feest. Sinds 2017 zijn we terug, op de Van Meursweide.’’ Kompaan Wim Eilander vult aan: ,,We willen dat er weer iets gebeurt in Heerde. De zeskamp heeft hier een historie, dus we willen het evenement terug op de kaart zetten. Hopelijk worden we ieder jaar steeds iets groter.’’

Feedback

Vorig jaar deden er tien teams mee, dit jaar zijn er maximaal twintig welkom. ,,We proberen wel af te wijken van andere zeskampen’’, zegt Gözek. ,,We hebben bijvoorbeeld een megastormbaan van zeventig meter dit jaar. En we vragen feedback aan de deelnemers. Als zij meer strijd willen, dan krijgen ze dat.’’

Nadat de grote bokaal aan het einde is uitgereikt aan de winnaar, is het tijd voor de feestavond. Op touw gezet door de plaatselijke volkszanger Gerben Tijssen, die er gelijk een cd zal presenteren in de feesttent. ,,Een idee van mijn broertje’’, meldt hij. ,,Ik heb het nummer Voel de passie zelf geschreven. Die gaat dan de lucht in. Het is een zomers nummer, dat past wel bij de zeskamp. Verder zijn er nog optredens van onder meer Wimmie Bouma en het IJssel duo.’’

Eendagsvlieg

De zeskamp is wat betreft de organisatie zeker geen eendagsvlieg. ,,Zolang er animo is, gaan we gewoon door. Iedereen kan meedoen, van bedrijven tot buurt- en sportverenigingen. Als we allemaal een leuke dag hebben gehad zijn wij tevreden’’, aldus Gözek.