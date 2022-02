Zwaar verslaafde Heerdenaar (53) dreigde alles te verliezen wat hij lief had, nu helpt hij anderen

Hij oogt fit, de 53-jarige Eltjo Bos is zichtbaar een gelukkig man. Met reden. In ontmoetingscentrum De Heerd in Heerde vertelt hij stralend dat hij net opa is geworden. ,,Een prachtig mooi meisje. Ik had nooit gedacht dat ik dit nog zou meemaken.’’ Hij neemt een flinke slok van zijn verse thee en toont vervolgens zijn arm. ,,Kijk dan, ik krijg er zo weer kippenvel van. Het was zo’n mooie week, eentje met een gouden rand. Ik voel me de rijkste man op aarde en dat is niet in geld uit te drukken.’’