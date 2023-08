Bijzondere IJsselteke­nin­gen in Voerman Stadsmuse­um Hattem

Een opmerkelijk onderdeel van de expositie De IJssel, slagader van de Hanze in het Voerman Stadsmuseum Hattem is een zorgvuldig samengestelde collectie IJsseltekeningen. In totaal 48 IJsseltekeningen staan in twee speciale rekjes opgesteld, waar de museumbezoeker doorheen kan bladeren.