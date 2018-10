Zwijnen bij oprit A50: 'Levensgevaarlijk', zegt burgemeester Heerde

Wilde zwijnen veroorzaken in de gemeente Heerde zoveel overlast dat gevaarlijke situaties dreigen. ,,Ze komen nu zelfs bij de opritten van de A50 en dat is levensgevaarlijk", aldus burgemeester Fred de Graaf.

De gemeente Heerde wil nu de locaties in beeld brengen waar wilde zwijnen intensiever bejaagd kunnen worden. ,,We moeten het probleem aan de voorkant aanpakken en dan is intensiever bejagen het enige wat je doen kunt", aldus burgemeester de Graaf.

De Graaf, die vanaf 2011 enkele jaren voorzitter was van de Koninklijk Nederlandse Jagersvereniging, meldt dat hij zich nader verdiept heeft in het probleem. ,,In de zomer stierven jonge zwijnen vanwege de droogte, nu is er weer voldoende voedsel voor de dieren. Maar na het eten van eikels en beukennootjes lopen ze door naar de grasvelden, bermen, parken en voetbalvelden. We kijken nu of we iets kunnen doen aan voorkomen van aanrijdingen en terugdringen van de overlast."

Kermis

In juni 2017 werden voor het eerst zwijnen gesignaleerd in het Stationspark in Wapenveld. Daar was het gegraaf zo erg dat in april van dit jaar de kermis haar attracties moest beperken. De Dorpsraad Wapenveld vroeg toen om aandacht voor de veiligheid van de verkeersdeelnemers op de Molenweg en de Groteweg. Nadat het Stationspark dit voorjaar werd hersteld, zijn de dieren recent opnieuw op bezoek geweest en zijn delen van het park grondig op de kop gezet.

Begin september braken zwijnen door een afrastering rond de velden van SEH in Heerde, waardoor twee velden werden beschadigd en wedstrijden moesten worden afgelast. In zowel de bosgebieden en langs doorgaande wegen als de Kamperweg, de Molenweg en de Groteweg tussen Wapenveld en Heerde, zijn in de bermen momenteel volop wroetsporen te zien van de dieren.

Verkeesveiligheid