Zwijnen teisteren kermis Wapenveld: geen botsauto's

,,We wijken met de overige attracties uit naar het noordelijke deel van het park. Dat is het minst beschadigd. Het zal passen en meten worden maar het moet wel lukken", zegt Marin Veen, de eigenaar van de draaimolen en organisator van de jaarlijkse kermis in Wapenveld. Vanaf begin dit jaar heeft hij al contact met de gemeente over de toestand in het park. ,,Vorige week donderdag heeft de gemeente het terrein nog gerold. Maar van buurtbewoners hoor ik dat er de afgelopen nacht weer een tiental dieren zijn geweest", vertelt Veen.