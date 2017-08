Zwijnen wroeten in buurtschap Hoorn

Twee maanden geleden zetten wilde varkens alles op de kop in het Stationspark in Wapenveld. Ook daar waren de dieren de weg overgestoken en ploegden de grasmat in het Stationspark om. Voor zover bekend was het voor het eerst dat zwijnen zo dicht bij de bebouwde kom van Wapenveld de Groteweg oversteken. De gesignaleerde dieren zijn onderdeel van een populatie die leeft in een relatief klein gebied van zo'n 2000 hectare in de gemeenten Hattem en Heerde ten oosten van de A50, volgens boswachter Ger Verwoerd van het Gelders Landschap en Kasteelen (GLK). In dat bosgebied liggen onder meer de landgoederen Molecaten in Hattem en de gebieden van Petrea in Wapenveld en het Zwolse Bos in Heerde.