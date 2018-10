Zwijnenoverlast Heerde: 'Bestaande wildraster voldoet gewoon niet'

Volgens burgemeester Fred de Graaf veroorzaken wilde zwijnen dusdanig veel overlast in Heerde dat de kans op ongelukken steeds groter wordt. ,,Ze komen nu zelfs bij de opritten van de A50 en dat is levensgevaarlijk”, zo zei hij vorige week tijdens de gemeenteraadsvergadering. De oplossing moet volgens De Graaf worden gezocht in het opvoeren van de jacht op wilde zwijnen.