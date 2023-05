10-puntenplan moet Hellendoornse partnerband met Duitse Ibbenbüren uit slop halen

Silent disco tussen de pizzadozen en hossen met de Feestdirec­teu­ren: het is feest tijdens de Nacht van Nijverdal

Op vrijdag, de dag na Hemelvaart, is traditiegetrouw de Nacht van Nijverdal. Overal in het dorp is het feest, voor zowel jong als oud. Zo kun je dansen tussen de pizzadozen en meezingen met nummers van zowel Hazes als Normaal.