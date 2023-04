18 duizend padden passeerden in twee maanden deze ene weg in Nijverdal: ‘Dit heeft ons verrast’

Allerlaat­ste keer Nick en Simon voor Almelose fans: ‘In het echt zal ik ze niet meer horen’

Na ruim twintig jaar was het gisteravond toch echt de laatste keer: Nick en Simon sloten hun carrière als duo af in een uitverkocht Ahoy in Rotterdam. Voor veel fans was het een emotionele avond, zo ook voor Rick Gerritsen (29) en zijn moeder Ineke Dolman (55) uit Almelo: „Toen we de zaal uitliepen kwam dat besef: het was echt de laatste keer.”