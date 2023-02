Acht huizen, ruim 200 aanmeldingen: makelaar overdonderd door ‘ongekende belangstelling’ voor rijtje huurwoningen in Nijverdal

Lof van andere baden voor keuze ABC-diploma zwembad Tijenraan Raalte, maar: ‘Zover gaan wij niet’

Sallandse zwembaden kijken positief naar de keuze die zwembad Tijenraan uit Raalte maakt. Het Raalter bad doet het AB-zwemmen in de ban en kiest ervoor om alleen nog het complete Zwem-ABC aan te bieden. Desondanks lijkt het (nog) geen voorbode voor veranderingen bij andere baden in de omgeving. ,,Ze hebben helemaal gelijk, maar om ouders zoiets te ‘verplichten’ vind ik lastig’’, zegt Ruud Heyt, eigenaar van zwemschool De Walvis in Raalte.

