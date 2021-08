Achtbaan Hellendoorn valt stil tijdens rit

Gedupeerde taxichauf­feur ‘De Neuze’ geraakt door crowdfun­ding: ‘Daar word ik wel even stil van’

19 juli Het wagenpark van de markante Sallandse taxi-ondernemer Teun Stevens, bij velen bekend als ‘De Neuze’, is al een half jaar lang het doelwit van vandalen. Bij de laatste vernielingen - in het eerste weekeinde van juli - is voor 20.000 euro schade aangericht. Een oud-werknemer van De Neuze wil zijn voormalige baas steunen en is een crowdfunding begonnen. ,,Echt hartverwarmend’’, vindt Stevens.