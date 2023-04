Actiegroep Tegenwind is woedend over zoekgebieden voor windturbines in Hellendoorn: ‘Maar we houden het gesprek op gang’

Gebieden en speeltui­nen waar honden los lopen? In Raalte zijn die er niet (maar misschien verandert dat)

Een plek of speeltuin waar honden vrolijk hun gang mogen gaan zonder aan de lijn te blijven. In Raalte moeten ook losloopgebieden voor honden komen als het aan politieke partij Burgerbelangen ligt. Volgens de partij is het niet alleen prettig voor de hond, maar creëer je ook direct nieuwe ontmoetingsplaatsen in de dorpen.