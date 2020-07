Afgelasting hier en daar, maar Diepe Hel Holterbergloop gaat dit jaar wél door

Heel Haarle hoopt vandaag op witte rook: gesprek met provincie en gemeente over woningte­kort

25 juni Het is donderdag D-Day voor Haarle. In een gesprek met betrokkenen van de gemeente, provincie en de lokale woonstichting over het woningtekort staat de toekomst van het dorp op het spel. John Disselhorst van Plaatselijk Belang Haarle zal ze met open armen ontvangen en hoopt op goed nieuws. ,,Laten we denken in oplossingen.’’