Afgelopen vijf jaar meer meldingen van winkeldiefstal in Hellendoorn

Basketbal: mannen Uitsmij­ters zorgen met bereiken Final Four voor unieke prestatie, Jugglers verrassen­de winnaar in stadsderby tegen Arriba

De mannen van Uitsmijters hebben zich door een overwinning bij CobraNova geplaatst voor de Final Four in de promotiedivisie. In die nacompetitie staan de titel en promotie naar de eredivisie op het spel. In de tweede divisie won Jugglers verrassend het Enschedese onderonsje tegen Arriba. Bij de vrouwen bood Uitsmijters de koploper in de promotiedivisie prima partij, maar een sensatie zat er net niet in.