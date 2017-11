Auto rijdt tegen boom in Nijverdal

Oproep Alarmgroep: Heel Salland biologisch

28 oktober Zowel producenten als consumenten van voedsel in Salland moeten zo snel mogelijk overschakelen op duurzaamheid. Dat is althans het doel en de naam van de alarmgroep 'Heel Salland biologisch’. Als het aan de initiatiefnemers Henk Aa, Jan Overesch, Frans Willemsen en Harrie Kiekebosch ligt, is dat doel over tien jaar bereikt.