Auto schiet berm in na botsing met pick-up in Luttenberg

Politiek verdeeld over afsluiten mountainbi­ke­r­ou­tes op Sallandse Heuvelrug: 'Dit gaat ver'

De provincie Overijssel gaat mogelijk alle smalle paden in de mountainbikeroutes op de Sallandse Heuvelrug in de zomermaanden afsluiten. Dat roept gemengde reacties op bij de politieke partijen in de Staten. ,,Dit is niet helemaal eerlijk.’’

28 april