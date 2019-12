Automobilisten krijgen boete op de deurmat na inzet lasergun in Hellendoorn

Danny Vera hoofdact op Ribs & Blues in Raalte

19 december De organisatie van Ribs & Blues in Raalte heeft Danny Vera voor volgend jaar weten te strikken. Vera is met zijn hit Rollercoaster de hoogste binnenkomer’ (nummer 4) in de Top 2000. Hij staat op 30 mei met zijn band op het hoofdpodium van het gratis festival. In 2018 speelde de ‘huisband’ van Veronica Inside hier ook.