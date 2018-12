Avondje karten eindigt voor vriendengroep met knal tegen boom in Hellendoorn: twee gewonden

Dauwpop haalt Kaiser Chiefs binnen

6 december HELLENDOORN - De line-up van Dauwpop 2019 begint steeds meer vorm te krijgen. Nadat eerder de internationale band Nothing But Thieves als headliner was vastgelegd, volgt nu een volgende grote naam. Kaiser Chiefs komt naar de bossen in Hellendoorn. Ook Ronnie Flex en De Staat zijn van de partij.