Avonturenpark Hellendoorn wacht monsterklus als corona-testpark: ‘Ticketsysteem lag er direct uit’

VideoAvonturenpark Hellendoorn staat voor een monsterklus. Dinsdag heeft het park te horen gekregen dat het komende zaterdag open mag.Als eerste pretpark in Nederland draait het mee in een proef waarbij bezoekers het park in kunnen, als ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. Ook kinderen vanaf 13 jaar moeten daaraan voldoen.

,,Het is alle hens aan dek. We moeten in drie dagen operationeel zijn’’, zegt René Peul, woordvoerder van het park. ,,Alle attracties moeten nagelopen worden, het park moet worden aangekleed, de hoveniers zijn druk met de perken.’’ Vanmorgen ging de ticketverkoop online. Binnen 10 minuten klapte het systeem eruit. Vandaag zijn ongeveer duizend tickets - de helft van de beschikbaar kaarten - verkocht.

Wie denkt dat dat tot stress leidt, komt bedrogen uit. Als je door het park loopt wordt duidelijk dat iedereen goed op elkaar is ingespeeld. Het is volgens Peul wat dat betreft ook routine. ,,We zijn ieder jaar in het winterseizoen gesloten en bereiden ons dan voor op de opening. Dat hebben we nu ook gedaan. We zijn er klaar voor.”

Draaiboeken klaar

In de aanloop naar komende zaterdag vallen ze terug op de draaiboeken van vorig jaar, zegt Peul. ,,Toen waren we ook open en aan de regels is niets veranderd. Anderhalve meter, handen ontsmetten. En de horeca mag niemand aan een tafel zetten, daar kun je alleen afhalen.’’ Mondkapjes zijn verplicht in de binnenattracties. ,,Wat nieuw is, is de coronatest. Die controleren we voordat mensen in de rij gaan staan.”

Wat moet je doen om Avonturenpark Hellendoorn binnen te komen? Als eerste moet je een toegangskaart kopen. Met dat kaartje kun je een coronatestafspraak maken. Die test is gratis en kan in deze regio alleen worden gedaan in Zwolle, Enschede of Arnhem. De afspraak maak je online via testenvoortoegang.nl. Die test is veertig uur geldig. Test je negatief, dan krijg je een code die je moet invoeren op de speciale CoronaCheck-app. Die zet de code weer om in een QR-code die bij de toegang wordt uitgelezen. Bij groen licht mag je dan naar binnen.