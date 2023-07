Bestuurscrisis verdiept zich: niemand wil samen met CDA en Lokaal Hellendoorn in één coalitie

Ine (66) werkt al bijna 50 jaar in naaiate­lier van Roetgerink Mode: ‘Heb duizenden broeken ‘vermaakt’, sterker: bijna een miljoen!’

Een broek inkorten of innemen? Dat is voor Ine Lansink (66) uit Enter geen enkel probleem, want dat doet ze bijna elke dag. En dat reeds vele jaren achtereen. Nagenoeg vijftig jaar zit de Enterse in het atelier van de modezaak Roetgerink. „We doen soms driehonderd broeken per dag.”