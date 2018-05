Bezoekers Dauwpop 2018 wapenen zich tegen de hitte: 'Af en toe biertje'

Dauwpop 2018. Met zo'n 29 graden op het festivalterrein is het warm. Of zeg gerust: heet. De festivalbezoekers in Hellendoorn wapenen zich op verschillende manieren tegen de hitte. „Na een paar biertjes nemen we even een glaasje water.”

De schaduwplekken op het festivalterrein zijn 'hot'. Overal waar ook maar een beetje schaduw is, zoeken bezoekers even een momentje voor zichzelf. Zo ook Eline en Sabine uit Deventer. „Je houdt het niet heel lang vol in de zon”, zegt Eline. Klagen doen de twee echter allesbehalve. „De zon schijnt, er is fijne muziek, lieve mensen en lekker eten. Nee, het is allesbehalve zwaar.”

Volledig scherm Michiel uit Amersfoort wapent zichzelf tegen de hitte © Rutger Borgerink

Warme tent

Michiel Tempelman uit Amersfoort laat een beker water over z'n hemd stromen. Een glimlach verschijnt op z'n gezicht. „Zóó, lekker fris even. Dat was ook wel nodig”, zegt hij. „In de tent net was het erg warm, maar hier buiten met een biertje en een glaasje water is het prima te doen.”

Marielle en Anne van de EHBO zijn bezig met hun rondje over het festivalterrein. „Ik sprak net iemand die zei: ik ben met cola begonnen. Dat ging niet goed; ik ben aan het water nu.” Het advies van de organisatie om veel water te drinken en niet te veel in de felle zon te gaan staan, wordt volgens de EHBO-dames goed opgevolgd.

Thuiswedstrijd

Voor Richard Winkels (36) en zijn kameraad Hans Spiele (36) is Dauwpop een thuiswedstrijd. „Ik woon hier om de hoek”, zegt Richard. „Echt super zo'n weertje. Als het te heet is, zoeken we wel even de schaduw op.” Hans daarop: „Het is top dit, kan niet beter.”



Voor mensen die het té heet vinden, heeft Richard een simpel antwoord. „Dan ga je toch in de schaduw zitten? Alles beter dan regen.”