‘Bezorgde burger’ Gerard Ekelenkamp neemt geen blad voor de mond: ‘Politieke chaos, omdat Lokaal Hellendoorn weelde niet kon dragen’

Na 2 jaar is beschadig­de muur Joodse begraaf­plaats Almelo hersteld en dat wordt gevierd

5 september 2021 was een nare dag voor de beheerders van de Joodse begraafplaats in Almelo. Er brak een grote tak van een boom en deze vernielde de muur van de begraafplaats aan de Boddenstraat. Het herstel van de muur duurde twee jaar, maar hij is af en wordt met een feestje ‘in gebruik genomen’.