Bijbel van 300 jaar oud krijgt in Hellendoorn een nieuwe bestemming: ‘Geweldig om in handen te hebben’

Wat is het waard?

„Het boek is in ieder geval dik genoeg", weet Manny wanneer hij ziet dat de Bijbel voor zijn neus ligt. En dat is het. Zwaar ook. Maar heeft zo'n boek nog veel waarde? „Het is vooral bijzonder omdat het boek al meer dan driehonderd jaar oud is oud is. De kaft is van leer, dat op eikenhout is gespannen. Het is een zogenaamde Keurbijbel en die verschenen bij de broers Hendrick en Jacob Keur vanaf 1666. Keurbijbels staan bekend om hun zorgvuldigheid. De pagina's zien er nog prima uit, dus er is niet veel in gelezen", aldus Webbink.