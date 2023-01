Bijna 30.000 euro schade na jaarwisseling in gemeente Hellendoorn: ‘Compleet speeltoestel kapot’

28.500 euro. Op dat schadebedrag staat de teller nu in de gemeente Hellendoorn. Dat bedrag kan nog oplopen, want medewerkers van de gemeente zoeken momenteel uit of er ook schade is aan putten.

Speeltoestel

Een groot deel van het schadebedrag wordt veroorzaakt door de vernieling van een speeltoestel aan de Ericaweg in de wijk Noetsele. „Vooral het vervangen van dat complete speeltoestel is een grote kostenpost”, laat een woordvoerster van de gemeente Hellendoorn weten.

„Verder is er een aantal afvalbakken en verkeersborden beschadigd”, geeft ze aan. Hellendoorn had in de aanloop naar oud en nieuw al wat voorzorgsmaatregelen genomen om die schade te beperken. „De afvalbakken in de centra van de dorpen en woonwijken zijn rond de jaarwisseling preventief afgesloten. De opgeblazen bakken staan voor het grootste deel buiten de bebouwde kom.”

Meer schade

Hoewel er geen grote incidenten plaatshadden binnen de gemeentegrenzen is wel duidelijk dat de schade een stuk groter is dan vorig jaar. Toen moest de gemeente 14.432 euro aftikken om een en ander te herstellen. In buurgemeente Rijssen-Holten was de schade dit jaar juist een stuk minder dan tijdens de vorige jaarwisseling. Daar bleef de teller dit keer steken op 12.499 euro, tegenover 27.153 euro begin 2022.