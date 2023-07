Bijzonder! Deze Twentse dierenarts heeft speciale sauna voor paarden met snotneus

Even helemaal tot rust komen in de sauna of in een stoomcabine. Het zweet gutst over je rug, want het is snikheet. Maar van die bloedhitte is geen sprake bij de speciale sauna voor paarden bij Dierenkliniek Hellendoorn-Nijverdal. Daar kunnen viervoeters met een verkoudheidje even heerlijk ‘ontspannen’ en dat is best bijzonder.