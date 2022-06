‘Bloeiende akkerranden’ staan centraal bij kijkmiddag in Haarle

Renderend

Tips

Ida Besten runt samen met haar man Peter een melkveebedrijf in Haarle. Ze is deelnemer aan de pilot Akkerranden en ambassadeur voor het project ‘Het boerenerf: the Place to Bee’ in Overijssel. Op 1 juli deelt ze haar kennis en enthousiasme met andere boeren. Ze vertelt over de aanleg, het onderhoud en deelt tips en tricks. Vrijwilligers van de Groengroep Haarle vertellen over hun rol en bijdrage aan dit project. De gemeente Hellendoorn geeft meer informatie over het vervolg van het akkerrandenproject in 2023. De regeling is nog niet opengesteld, maar belangstellenden kunnen zich op 1 juli al wel als belangstellende inschrijven.