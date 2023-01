Hellendoorn moet pas op de plaats maken

Grote brand kreeg Henk en Rita van Kerkdijk Diervoe­ders niet klein, maar nu stoppen ze alsnog

HELLENDOORN - Voor Henk en Rita Kerkdijk is het mooi geweest. Ze stoppen na dertig jaar met hun familiebedrijf Kerkdijk Diervoeders. Geen gemakkelijke beslissing, want met de vaste klantenkring heeft het echtpaar een innige band. „Contact is erg belangrijk voor ons en dat waarderen mensen.”

19 januari