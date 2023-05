Brandweer redt ree uit het water van kanaal in Daarlerveen

Nieuwsupdate Veerkracht na vuurzee, het herstel van Heracles en de levenslust van Ab (95): het was weer een week in Almelo

Het was een allesverwoestende, huiveringwekkende vlammenzee op die vrijdagavond de 20e januari. Zo’n brand die niet vaak voorkomt. Het bedrijvenlint in de Aalderinkshoek veranderde in een paar uur in een zwarte ravage. Het terrein aan de César Franckstraat werd een soort van oorlogsgebied. Maar de megapuinhoop is in recordtijd opgeruimd. Eigenaar Ron Kits is met zijn kringloopbedrijf zelfs al uit de as herrezen. Dat heet veerkracht, een staaltje herstelvermogen. En dat zien we ook op andere fronten in Almelo. Mooi. Welkom bij de nieuwsupdate.