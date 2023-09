Brandweer redt twaalf koeien uit donkere gierkelder in Hellendoorn: ‘Gevaarlijk, maar shit happens’

Twenterand weigert alle windmolens van Tubbergen te plaatsen in Vriezen­veen: ‘Dit kunnen wij niet accepteren’

Er dreigen haarscheurtjes te onstaan in het samenwerkingsverband tussen Almelo, Twenterand en Tubbergen, om windmolens te plaatsen in Vriezenveen. Nu Overijssel nog meer turbines op deze locatie wil, sneert Twenterand naar Tubbergen. Die laatste gemeente zou zelf ook genoeg zoekgebieden hebben. Alle Tubbergse molens op Vriezenveense grond is ‘onacceptabel’.