Coalitie Hellendoorn heeft akkoord bereikt

Formatie

Het akkoord wordt maandagavond 11 juni aangeboden aan de gemeenteraad. In die vergadering worden ook de wethouders voorgedragen voor benoeming. Het is de bedoeling dat het nieuwe college zal bestaan uit vier wethouders en de burgemeester, Anneke Raven, als voorzitter. De wethouder namens het CDA vervult 1 fte (voltijdbaan), de drie andere wethouders namens GroenLinks, ChristenUnie en D66 vervullen ieder 0,9 fte. Daarmee komt de totale formatie op 3,7 fte. De formatie blijft daarmee vrijwel gelijk aan de huidige 3,6 fte, zo schrijven de partijen.

Jelle Beintema (59), huidig wethouder, is beoogd wethouder namens het CDA. Dennis op den Dries (34) is dit namens GroenLinks. Anja van den Dolder (57) wordt voorgedragen namens de ChristenUnie. Zij was de afgelopen collegeperiode ook al wethouder, toen namens vier partijen. Margreet Overmeen (44) is in beeld namens D66.