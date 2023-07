Complete metamorfose voor restaurant Sirtaki: ‘We hebben Nijverdal geleerd wat Griekse gastvrijheid is’

Nog één concert en dan zwijgt het Russisch Vocaal Ensemble Almelo voor altijd

Ze halen nog één keer alles uit de kast. Maar na het afscheidsconcert op vrijdag 14 juli in de Pniëlkerk zwijgt het Russisch Vocaal Ensemble voor eeuwig. Het koor wordt per 1 augustus opgeheven. Het ledenbestand is gedaald tot elf. De financiële problemen stapelen zich op. Het faillissement dreigt. „Dat willen we voor zijn.”